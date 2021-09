Nikkei sluit lager na rentebesluit Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag verder omlaag na de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Bank of Japan om het monetaire beleid ongewijzigd te laten. De Japanse centrale bank waarschuwde wel dat de werkgelegenheid en de inkomenssituatie zwak blijven vanwege de impact van de coronapandemie, terwijl de private consumptie blijft stagneren. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.