IMF-bestuur krijgt eerste verslag ethiekcommissie over topvrouw

De raad van bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft het eerste verslag gekregen van de ethische commissie over topvrouw Kristalina Georgieva. De Bulgaarse wordt ervan beticht in haar tijd bij de Wereldbank druk te hebben uitgeoefend om China beter te laten presteren in een ranglijst voor landen met een aantrekkelijk bedrijfsklimaat. Het is nog onduidelijk wat de conclusies van de ethische commissie zijn. Het IMF-bestuur hecht volgens een woordvoerder aan een grondig en objectief onderzoek en komt binnenkort weer bijeen om over de kwestie te praten.