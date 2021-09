De politie heeft afgelopen weekend in Urk drie nieuwe verdachten van 18, 19 en 20 jaar aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Dat gebeurde bij het onderzoek naar de foto’s die op internet waren verschenen van jongeren gekleed in naziuniformen op straat in Urk. Afgelopen dinsdag werd om dezelfde reden al een 19-jarige verdachte aangehouden.