Het boek IJzerkop van Jean-Claude van Rijckeghem heeft de Thea Beckmanprijs 2021 gekregen. Deze prijs voor het beste historische jeugdboek wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt in het Archeon in Alphen aan den Rijn. De onderscheiding is vernoemd naar Thea Beckman (1923-2004), die talloze jeugdboeken schreef, waaronder Kruistocht in spijkerbroek.