Hoe Russische huurling steeds vaker actief is in Afrika

Voor de huurlingen van de Russische paramilitaire organisatie Wagner Groep is Afrika allang geen onbekend terrein meer. De Russen zijn de laatste jaren al in negen landen van het continent actief (geweest): van Libië tot Mozambique. Nu lijkt Mali zich daarbij te gaan voegen. Persbureau Reuters meldde deze week dat de Malinese autoriteiten op het punt staan een contract te ondertekenen met de Wagner Groep. Het West-Afrikaanse land zou zo’n duizend Russische huurlingen willen inzetten, tegen een tarief van een slordige 10 miljoen euro per maand.