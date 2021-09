De winkelverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in augustus onverwacht voor de vierde maand op rij gedaald. Dat is de langste opeenvolgende krimp sinds de metingen 25 jaar geleden begonnen. Onder meer in supermarkten en warenhuizen kochten consumenten minder, nu er weer meer naar restaurants en evenementen kon worden gegaan. Alleen aan kleding en benzine gaven Britten meer uit door vakantiereizen en de terugkeer naar kantoor.