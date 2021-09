AEX geeft 800-puntengrens weer prijs, Just Eat Takeaway aan kop

De Amsterdamse AEX-index leverde vrijdag een eerdere winst in en zakte weer onder de 800-puntengrens, ondanks een sterke koerswinst van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. De hoofdindex bereikte woensdag en donderdag ook al deze historische puntengrens, maar wist die nog niet vast te houden. De zorgen over een mogelijke vertraging van het economische herstel door de opmars van de Delta-variant van het coronavirus hielden de markten in de greep.