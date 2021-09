Drie Chinese astronauten, ook wel taikonauten genoemd, zijn terug op aarde na een ruimtemissie van negentig dagen. Het is de langste Chinese ruimtemissie tot nu toe. De capsule landde vrijdag rond 07.30 uur (Nederlandse tijd) in de Gobi-woestijn. Alle bemanningsleden maken het goed. Het drietal verbleef maandenlang aan boord van het Chinese Tiangong-station, dat eerder dit jaar in de ruimte werd gebracht.