Containervervoerders en chipbedrijven stuwen Japanse beurs

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met een kleine winst gesloten. Vooral de Japanse zeetransportbedrijven deden het prima door de hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en een verhoging van de winstverwachting door de Deense concurrent A.P. Møller-Maersk, de grootste containervervoerder ter wereld. Ook de chipbedrijven werden opgepikt na de verliesbeurt een dag eerder. Een onverwachte stijging van de Amerikaanse winkelverkopen in augustus zorgde daarbij voor optimisme over de kracht van de grootste economie ter wereld.