FNV na peiling: zorgsector loopt leeg, medewerkers zijn op

Mensen die in de zorg werken, lopen op hun tandvlees, zegt vakbond FNV Zorg & Welzijn. Bijna twee op de vijf zorgmedewerkers hebben in de afgelopen anderhalf jaar collega’s zien vertrekken. En een op de vijf mensen overweegt zelf om de zorg te verlaten. Dat constateert de vakbond na een onderzoek onder 12.218 leden. De FNV voert de rondvraag elke twee jaar uit. De nieuwste versie is de eerste sinds het uitbreken van de coronapandemie.