Anthony Gonzalez, een Republikeins Congreslid dat in januari stemde voor impeachment van Donald Trump en de voormalige president een „kanker voor het land” noemde, stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Hij stopt volgend jaar met zijn baan in de Amerikaanse politiek om „meer tijd met zijn familie door te brengen” maar laat ook doorschemeren dat hij zich niet meer thuis voelt in de Republikeinse Partij.