Het ziekteverzuim is in augustus gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Er was sprake van een vakantie-effect, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. „Mensen rustten uit, laadden zich op en meldden zich minder ziek”, schrijven ze in een toelichting. Toch blijft het verzuimpercentage door de coronapandemie hoger dan normaal.