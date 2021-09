Paus Franciscus accepteert het aftreden van de aartsbisschop van Hamburg, Stefan Hesse, niet. De paus vraagt hem zijn werk voort te zetten „in de geest van verzoening en dienst aan God.” Hesse had in maart zijn ontslag aangeboden nadat hij in een onderzoeksrapport werd beschuldigd van nalatig handelen bij meerdere meldingen van kindermisbruik. Hij ontkent deze beschuldigingen.