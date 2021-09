China over pact VS, Australië en VK: Koude Oorlog-mentaliteit

China verwijt de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk een „Koude Oorlog-mentaliteit” te hebben in reactie op het veiligheidspact AUKUS dat de drie landen woensdag aankondigden. In een gezamenlijke persconferentie vertelden de leiders van de drie bondgenoten dat het pact is bedoeld om de veiligheid en stabiliteit in het werelddeel Azië-Pacific te garanderen, maar de Chinese ambassade in Washington vindt dat de landen „hun ideologische vooroordelen moeten afschudden”.