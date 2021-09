De spanningen op de gasmarkt zullen minder worden als de gaspijpleiding Nord Stream 2 in gebruik wordt genomen. Dat is althans de mening van de Russische regering naar aanleiding van de oplopende gasprijzen. Volgens Moskou zal het snel opendraaien van de omstreden pijpleiding de prijzen voor aardgas in Europa in evenwicht brengen, ook op de zogeheten spotmarkt.