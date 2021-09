Een Canadese vakbond doet een poging om medewerkers van een distributiecentrum van Amazon te gaan vertegenwoordigen. Dat betekent dat de personeelsleden van het centrum in Nisku mogen stemmen of ze dat willen. Techbedrijf Amazon is fel tegenstander van vakbonden en probeert die buiten de deur te houden. Eerder dit jaar lukte dat nog bij een distributiecentrum in de Amerikaanse staat Alabama.