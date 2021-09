Brandweerlieden die proberen een grote bosbrand in de Spaanse regio Malaga te blussen, hebben een adempauze gekregen door regen in het gebied. De regen zal volgens autoriteiten echter niet genoeg zijn om het vuur onder controle te krijgen. Op plekken waar dat al wel het geval is, zal de regen wel bijdragen aan het sneller volledig blussen van het vuur.