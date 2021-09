De politie heeft vrijdagochtend uit voorzorg een flat en tien woningen ontruimd in de buurt van een auto die wordt onderzocht op mogelijke explosieven. De auto is volgens de politie vrijdagochtend vroeg gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt of er explosieven in het voertuig zitten. Ongeveer honderd mensen moesten hun huis uit.