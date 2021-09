De bezwaren die de ChristenUnie had tegen de opzet voor een nieuw coalitieakkoord van VVD en D66 gingen niet alleen over medische ethiek, maar vooral ook over de manier waarop die partijen de samenleving willen inrichten. Er was wat hem betreft te weinig aandacht voor de „echt grote uitdagingen van onze tijd”, schrijft partijleider Gert-Jan Segers in een blog.