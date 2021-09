Voor het eerst in 10 jaar Syrisch-Libanees overleg op hoog niveau

Voor het eerst in tien jaar tijd heeft een hoge Libanese delegatie het buurland Syrië bezocht. De missie is geslaagd want Syrië heeft ermee ingestemd gas en elektriciteit uit Egypte en Jordanië over zijn grondgebied naar Libanon te sluizen. Libanon is politiek en economisch ingestort en lijdt onder meer onder energieschaarste. Volgens de Libanese topambtenaar Nasri Khouri is Damascus akkoord en komt er een werkgroep om de details uit te werken over hoe de stroom en het gas door Syrië heen zal worden geleid.