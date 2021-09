Werkgevers zien niets in het plan van CNV om over te stappen naar een 30-urige werkweek. Het is juist nodig dat deeltijdwerkers meer gaan werken gezien de krappe arbeidsmarkt, laten werkgevers- en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie weten. Ook willen ze weten wie de kosten moeten dragen wanneer werknemers minder gaan werken.