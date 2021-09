Israël praat toch weer met de Palestijnen

Het was een nieuwsfeit dat ondersneeuwde door de crisis in Afghanistan en door de ontmoeting van de Israëlische premier Bennett met de president van de Verenigde Staten, Biden. Maar daardoor was het niet minder opmerkelijk dat voor het eerst in ruim tien jaar Benny Gantz, defensieminister in het Israëlische kabinet, en de Palestijnse president Abbas het afgelopen weekend een fysieke ontmoeting hadden. Sinds 2010 was er niet meer op dit niveau contact tussen beide regeringen.