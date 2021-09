Accountantsbureau KPMG heeft onjuiste en misleidende informatie verstrekt in het kader van een onderzoek naar de controle van het ineengestorte Britse bouwconcern Carillion. Met die beschuldiging kwam de De Britse toezichthouder voor jaarrekeningen, de Financial Reporting Council. De instantie diende een formele klacht in tegen KPMG en zei dat het begin volgend jaar een tuchtraad bijeenroept.