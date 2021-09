Als Johan Remkes inderdaad de nieuwe informateur wordt, zoals de VVD volgens ingewijden graag zou zien, heeft de Kamer aan hem een ervaren politicus en bestuurder met ervaring op een aantal dossiers die nu in de belangstelling staan. De 70-jarige VVD’er is de laatste jaren bovendien vaker benaderd voor klussen die politiek gevoelig lagen en van belang zijn voor het bestuur in de komende jaren.