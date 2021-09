Chinese beurzen omhoog door hoop op meer steun

De Chinese aandelenbeurzen wonnen woensdag terrein, ondanks zwakke industriecijfers uit het land. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit is de bedrijvigheid in de Chinese industrie in augustus voor het eerst sinds april 2020 gekrompen. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek eerder al dat de groei in de industrie afgelopen maand opnieuw is vertraagd door toeleveringsproblemen en hogere prijzen voor ruwe materialen. De zwakke cijfers zorgen echter voor hoop op meer steunmaatregelen van Peking voor de economie.