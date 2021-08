De drie binnenvaartschepen met giftig fosfinegas in het laadruim, die nu aan de kade liggen in Lelystad, gaan deze week naar Kampen. De gemeente Kampen heeft toestemming gegeven om de lading tarwe daar op een overslaglocatie over te laden naar andere schepen, zo bevestigt Wiebe Anne Bonsink van HEBO Maritiemservice berichtgeving van Omroep Flevoland. De drie binnenvaartschepen liggen bij HEBO aan de kade.