„Je moet het wel zeggen als je stopt met trappen, want anders val ik van de fiets!” Op een tandem over het Waddeneiland Schiermonnikoog fietsen gaat niet vanzelf, zeker niet met harde wind. Maar een voorzichtig zonnetje, het zeewater en de prachtige uitzichten over zowel duinlandschap als groene weilanden maken veel goed.