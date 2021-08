In de loods van een deelscooterbedrijf aan de Linschotenstraat in Rotterdam is maandagochtend een grote brand uitgebroken. De brandweer zegt met man en macht bezig te zijn om de brand onder controle te krijgen en de schade aan omliggende panden te beperken. Een woordvoerder verwacht echter dat het blussen nog wel een paar uur zal duren.