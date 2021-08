Een fors boek is het geworden. Zo’n 6 centimeter dik met een gewicht van ruim 2 kilo. Niet echt iets om in bed te lezen. Maar voor wie er woont, gewoond heeft, wiens voorgeslacht er vandaan komt of wie gewoon geïnteresseerd is in het heden en verleden van een van de 25 Nederlandse eilanden is ”Omringd door water” een heel interessant boekwerk.