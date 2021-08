Wie van vogels houdt, heeft zijn oren in lente en zomer gespitst, want aan vogelzang is veel te genieten. Maar wat heeft september nog te bieden, wanneer de tijd van het grote zwijgen in de natuur begint? In ieder geval een kans om in een gesprek echt te luisteren naar die ander. Zonder te worden afgeleid en zonder het onvermijdelijke „Wat zei je ook alweer?”