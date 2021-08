In Harskamp sloeg dinsdagavond de vlam in de pan. Bij een protest tegen de komst van 800 Afghaanse vluchtelingen scandeerden jongeren extremistische leuzen en staken ze autobanden in brand. De politie joeg tientallen relschoppers uiteen. Vanwaar de onrust in het Veluwse dorp? Daarover gaan vier betrokkenen donderdag op het gemeentehuis in Ede in gesprek.