Oostenrijkse ex-politicus Strache veroordeeld voor corruptie

De voormalige Oostenrijkse partijleider en vice-bondskanselier Heinz-Christian Strache is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijftien maanden voor corruptie. De rechter acht bewezen dat de rechtse populist 12.000 euro aan steekpenningen voor zijn Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ) heeft aangenomen van een vriend. De vriend, een eigenaar van een schoonheidskliniek, is veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf voor omkoperij. Beide mannen ontkennen de aantijgingen en gaan in hoger beroep.