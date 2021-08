Twaalf Amerikaanse militairen gedood bij aanslag Kabul

Bij de aanslag in Kabul zijn twaalf Amerikaanse militairen om het leven gekomen. Volgens de Amerikaanse generaal McKenzie, die sprak via een videoverbinding op een persconferentie van het ministerie van Defensie in Washington, raakten vijftien soldaten gewond bij de twee dodelijke explosies. Daarna volgde nog een schietpartij. Inmiddels claimt de radicale beweging Islamitische Staat (IS) achter de aanslag te zitten, waarbij ook tientallen Afghanen zouden zijn gedood. Een Afghaanse functionaris sprak over mogelijk zo’n zestig Afghaanse doden en ruim 140 gewonden.