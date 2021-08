De autoproductie in het Verenigd Koninkrijk is in juli sterk gedaald, vooral vanwege de nijpende chiptekorten waar autobouwers mee worstelen. Volgens de Britse branchevereniging Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) kromp de productie met 37,6 procent tot 53.438 auto’s in vergelijking met een jaar terug.