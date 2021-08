Nikkei sluit nipt hoger, Zuid-Korea verhoogt rente

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag nipt hoger gesloten. Beleggers namen geen grote risico’s in afwachting van de belangrijke Jackson Hole-bijeenkomst van de centrale bankiers, die later op de dag begint. Alle ogen zijn gericht op de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die vrijdag een toespraak zal houden. Daarbij zal er met name op worden gelet of Powell iets zegt over wanneer de Federal Reserve zal gaan beginnen met de afbouw van de coronasteun. In Zuid-Korea werd de rente voor het eerst in bijna drie jaar verhoogd.