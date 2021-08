Vertegenwoordigers van de kledingindustrie en internationale vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de verlenging met twee jaar van het Bangladesh-akkoord. Het akkoord uit 2013 moet de veiligheid in kledingfabrieken in het Aziatische land garanderen. Binnenkort moeten de afspraken ook in andere lagelonenlanden gaan gelden.