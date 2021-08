Verzekeraar ASR aan kop in AEX na sterke resultaten

Op de Amsterdamse aandelenbeurs werden de resultaten van ASR woensdag goed ontvangen. De verzekeraar was in de eerste jaarhelft minder kwijt aan schadevergoedingen en zag de nettowinst bijna verdubbelen. Daarnaast verwerkten beleggers de nieuwe recordstanden van de S&P 500-index en techbeurs Nasdaq op Wall Street. De stemming op de markten bleef echter terughoudend in afwachting van de belangrijke jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers, die donderdag begint.