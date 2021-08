De aandelenbeurs in Tokio is donderdag lager gesloten. Een recordaantal coronabesmettingen in Japan wakkerde de vrees aan voor een vertraging van het economische herstel. Ook reageerden beleggers op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve (Fed). Uit de aantekeningen bleek dat het tempo van het omvangrijke opkoopprogramma van obligaties door de Amerikaanse centrale bank dit jaar mogelijk al omlaag kan.