Het aantal autoshowrooms van merkdealers zal in snel tempo minder worden. Niet alleen zoeken kopers steeds vaker online naar hun nieuwe of tweedehands auto, ook importeurs en autofabrikanten sturen steeds meer aan op minder vestigingen en meer online. Dat zegt Henk van der Kwast, directievoorzitter van autodealergroep Stern in een toelichting op de halfjaarcijfers van het beursgenoteerde bedrijf.