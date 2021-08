Zonnestroom was in juni en juli goed voor een tiende van alle in de Europese Unie opgewekte elektriciteit. Er werd met haast 39 terawattuur, dat is 39 miljard kilowattuur, ook een recordhoeveelheid opgewekt, stelt klimaatdenktank Ember. Wel zijn zonnepanelen nog altijd kleiner dan kolen als manier om stroom op te wekken.