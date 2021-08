Het Verenigd Koninkrijk heeft dinsdag bekendgemaakt over een periode van vijf jaar 20.000 Afghanen te willen opvangen die op de vlucht zijn geslagen nu de Taliban de macht hebben gegrepen in hun land. In het eerste jaar gaat het om 5000 vluchtelingen. Vrouwen, meisjes, religieuze en andere minderheden zullen daarbij prioriteit krijgen.