Chinese internetbedrijven onderuit op beurs in Hongkong

De Chinese internetbedrijven stonden dinsdag opnieuw onder druk op de beurs in Hongkong. Beleggers reageerden op een voorlopige versie van de strengere regels van de Chinese marktautoriteit om oneerlijke concurrentie op het internet aan te pakken. Peking is al langere tijd bezig om de machtspositie van de grote techbedrijven te beperken. De stemming op de belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio was eveneens overwegend negatief door de aanhoudende zorgen over de opmars van de Delta-variant van het coronavirus.