De militaire nederlaag van de Verenigde Staten in Afghanistan zou als een kans moeten worden aangegrepen voor een wedergeboorte van Afghanistan en voor veiligheid en duurzame vrede in dat land, aldus de nieuwe Iraanse president Ebrahim Raisi. Hij beklemtoonde dat Iran altijd bereid is een goede buur van Afghanistan te zijn en de ontwikkelingen nauw volgt berichtte persbureau IRNA.