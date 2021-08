Vissers willen om tafel met demissionair minister Schouten

Na de zomer moet demissionair minister Carola Schouten van Landbouw om tafel met de visserij. Dan moeten er afspraken gemaakt worden over de ruimtelijke inrichting van de Noordzee en de plek die de visserij daarin speelt. Dat wil Eendracht Maakt Kracht, de groep vissers die zaterdag protesteerde tegen windmolenparken op het IJsselmeer. „De overheid is aan zet. We willen gelijke monniken, gelijke kappen”, stelt voorzitter Dirk Kraak.