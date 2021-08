Het medische centrum van de University of Mississippi (UMMC) heeft vrijdagochtend een veldhospitaal met twintig bedden in zijn parkeergarage geopend om de overvloed van Covid-patiënten te kunnen opvangen. Ook is het van plan volgende week een mobiele ziekenhuistent te openen, bemand door een medisch team dat het ministerie van Volksgezondheid heeft toegezegd te sturen.