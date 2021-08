Amerikaanse instantie: juli warmste maand ooit gemeten op aarde

Volgens een Amerikaanse overheidsinstantie was de maand juli de warmste maand ooit gemeten op aarde, en daarmee een teken aan de wand voor de klimaatcrisis. Juli is typisch de warmste maand van het jaar op de wereld. Maar juli 2021 heeft zichzelf overtroffen en werd de warmste juli en warmste maand ooit, meldt de Amerikaanse instelling die zich onder meer bezighoudt met het weer, de National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA.