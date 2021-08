Producent van consumentenelektronica Sonos, softwareplatform Palantir en farmaceut Organon trokken donderdag de aandacht op Wall Street. Vanwege sterke kwartaalberichten werden hun aandelen flink hoger gezet. De belangrijkste beursgraadmeters in New York lieten slechts kleine koersbewegingen zien, maar er gingen net als een dag eerder wel weer nieuwe slotrecords in de boeken.