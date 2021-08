Een nog onbekende man is donderdagochtend vroeg een woning aan de Boekweitkamp in Den Haag binnengeslopen, waarna hij zich heeft vergrepen aan de bewoonster. Het slachtoffer werd door de man mishandeld en misbruikt en raakte daarbij lichtgewond. De vrouw is opgevangen en doet aangifte, aldus de politie. Die heeft direct na de melding in de omgeving gezocht naar de verdachte maar hem niet gevonden.