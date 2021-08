De Verenigde Staten willen in 2024 weer mensen naar de maan en terug brengen, maar het is de vraag of dat gaat lukken. De termijn is niet haalbaar, onder meer omdat de ruimtepakken van de astronauten niet op tijd klaar zijn, waarschuwt de toezichthouder van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het betekent dat de maanlanding waarschijnlijk vertraging oploopt.