Een vermeend slachtoffer van Jeffrey Epstein heeft maandag een rechtszaak aangespannen tegen de Britse prins Andrew, meldt ABC News. Virginia Roberts Giuffre beschuldigt hem ervan haar te hebben misbruikt in Epsteins huis in New York en op andere plekken toen ze jonger was dan achttien jaar, zo zou volgens de Amerikaanse nieuwszender blijken uit rechtbankdocumenten.